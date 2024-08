Kolkata doctor's rape-murder: 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान; विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी सीएम ममता बनर्जी, जीनें शीर्ष अपडेट

Highlights कोलकाता में शुक्रवार को राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और रैलियां होने वाली हैं। बनर्जी के आवास पर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो से अगले रविवार के भीतर न्याय सुनिश्चित करने को भी कहा।

कोलकाताःकोलकाता में शुक्रवार को राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और रैलियां होने वाली हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग के लिए सड़कों पर उतरेंगी, जबकि भाजपा की महिला शाखा मोमबत्ती की रोशनी में रैली निकालेगी। बनर्जी के आवास पर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है।

ममता बनर्जी ने कोलकाता की उस प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है, जिसके साथ शहर के आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो से अगले रविवार के भीतर न्याय सुनिश्चित करने को भी कहा।

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident | State Secretary, Delhi Medical Association, Dr Prakash Lalchadani says, "The medical associations and the doctor fraternity in the entire country are in anger and anguished about the incident. Resident doctors… pic.twitter.com/JIJMzFMCYW