Kolkata doctor rape-murder case: सीएम ममता के खिलाफ टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, कहा- पूरे 56 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने आम जनता में अचानक इतना रोष कभी नहीं देखा

Kolkata doctor rape-murder case:

Kolkata doctor rape-murder case:पश्चिम बंगाल के एक सरकारी अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट को हटाकर भले ही पार्टी के साथ टकराव को टाल दिया हो, लेकिन उन्होंने इस जघन्य अपराध के खिलाफ ‘‘जन विरोध’’ का समर्थन जारी रखा है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि इस घटना के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद रहेगी चाहे इससे उनकी पार्टी कठघरे में क्यों न आ जाए।

रॉय ने कहा, ‘‘अपने पूरे 56 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने आम जनता में अचानक इतना रोष कभी नहीं देखा। लोगों ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और पीड़ित के लिए न्याय और अपराधी को सजा दिलाने के एजेंडे के साथ आधी रात को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।’’

I appeal to all football and sports lovers to protest unitedly against the arbitrary arrests of supporters of Mohunbagan and East Bengal in a peaceful and democratic manner. Jai Mohunbagan! Jai East Bengal!