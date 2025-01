Kolkata doctor rape and murder case: उम्रकैद या फांसी?, जज ने फैसला दोपहर 2.45 बजे तक सुरक्षित रखा

Highlights Kolkata doctor rape and murder case: Kolkata doctor rape and murder case: Kolkata doctor rape and murder case:

कोलकाताःसरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी संजय रॉय पर फैसला दोहपर 2.45 बजे आएगा। जज ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है। कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को शनिवार (18 जनवरी) को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराए था। अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। इस मामले ने देश भर में हजारों लोगों के बीच विरोध और आक्रोश फैला था।

RG Kar rape-murder case: "I told you the previous day the charges you were convicted against and the charges that have been proven against you, " the judge tells the accused Sanjay Roy



Accused Sanjay to the judge, "I have not done anything, neither rape nor murder. I am being…