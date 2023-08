Independence Day 2023: 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत, अपने अधिकारों को जानें, जानिए

Highlights स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

Independence Day 2023: भारत 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हर साल इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। इस दिन लोग भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करते हैं।

संसद के नए भवन के निर्माण से जुड़े कई श्रमिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1,800 ‘विशेष अतिथियों’ को 15 अगस्त को लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

स्वतंत्रता दिवस 2023: एक भारतीय नागरिक के रूप में अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, जो आपको आत्मविश्वास से खुद को मुखर करने और ज्ञान और सशक्तिकरण के साथ विभिन्न स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाता है। हम में से कई लोग कुछ बुनियादी कानूनी अधिकारों से परिचित हैं, ऐसे कई कम ज्ञात अधिकार हैं जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।

1ः एफआईआर दर्ज करने का अधिकारः (The Right to File an FIR)- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 166ए के तहत, पुलिस अधिकारी एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। आपको संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करने का अधिकार है और इनकार करने पर अधिकारी को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि आपकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और जांच की जाए।

2ः रिफंड का दावा करने का अधिकारः (The Right to Claim a Refund)- यदि आप किसी खरीदारी से असंतुष्ट हैं या सशुल्क सेवा का उपयोग करने में असमर्थ हैं तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक आपके पूर्ण धन-वापसी के अधिकार की गारंटी देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा पेश किए गए नए नियम और विनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। इस कानून के तहत, विक्रेता दोषपूर्ण या देर से वितरित उत्पादों या सामान को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है जो वेबसाइट के उल्लिखित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं।

3ः माता-पिता का अपने बच्चों द्वारा भरण-पोषण पाने का अधिकारः (Right of Parents to be Maintained by Their Children)- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान करती है। इसके अनुसार, दत्तक और सौतेले माता-पिता सहित माता-पिता को अपने वयस्क बच्चों से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है। इससे उनकी भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

4ः समान काम के लिए समान वेतन का अधिकारः (Right to Equal Pay for Equal Work)- 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम यह कहता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान परिस्थितियों में किए गए समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थलों में लिंग के आधार पर मुआवजा उचित और गैर-भेदभावपूर्ण हो।

5ः गिरफ्तार होने पर महिला के अधिकारः (Rights of a Woman When Arrested)- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 में कहा गया है कि, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी महिला को सूर्योदय से पहले (सुबह 6 बजे) या सूर्यास्त (शाम 6 बजे) के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोई पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ एक महिला अधिकारी ही कर सकती है। यह गिरफ्तारी के दौरान महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करता है।

6ः ट्रैफिक अधिकारी वाहन की चाबी छीनता है तो कानूनी कार्रवाई का अधिकार (Right to Take Legal Action if a Traffic Police Officer Snatches Your Vehicle’s Key)- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, यदि कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी गैरकानूनी तरीके से आपके वाहन की चाबी छीन लेता है, तो आपको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। यह कानून प्रवर्तन में निष्पक्ष व्यवहार और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

7ः पुलिस अधिनियम के तहत अधिकारः (Right Under the Police Act)- पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुसार, पुलिस अधिकारियों को हमेशा ड्यूटी पर माना जाता है, चाहे वे वर्दी में हों या नहीं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यदि वे आधिकारिक तौर पर छुट्टी पर हैं, तब भी यदि कोई पीड़ित उनसे संपर्क करता है तो वे मदद करने से इनकार नहीं कर सकते।

8ः मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अधिकारः (Right Under the Maternity Benefit Act)- 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भवती महिलाओं के लिए रोजगार की समाप्ति को रोकता है। किसी भी गर्भवती महिला को कोई भी कंपनी नौकरी से नहीं निकाल सकती। इसका उल्लंघन करने पर गर्भवती माताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

9ः चेक बाउंस के विरुद्ध अधिकारः (Right Against Cheque Bounce)- 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138, चेक बाउंस होने को दंडनीय अपराध बनाती है। यदि आपको कोई बाउंस चेक मिलता है, तो आप देय राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

10ः निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकारः (Right to Free Legal Aid)- संविधान का अनुच्छेद 39-ए उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते, जिससे सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

11ः सूचना का अधिकारः Right to Information (RTI Act, Article 19(1)(a))- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना का अनुरोध कर सकता है। अधिकारियों द्वारा देरी या रुकावट के परिणामस्वरूप दंड हो सकता है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सकता है।

12ः अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम, 2014ः (Maximum Retail Price Act, 2014)- संविधान में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून विक्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को रोकने के लिए वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमत को विनियमित करते हैं।

किसी भी सामान को खरीदने के लिए मुद्रित एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ग्राहकों को खरीदारी करते समय उल्लिखित एमआरपी से कम कीमत मांगने की भी अनुमति है।

