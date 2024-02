Kisan Andolan Live: दिल्ली मेट्रो के आठ स्टेशन पर गेट बंद, आखिर वजह

Highlights खान मार्केट मेट्रो स्टेशन पर भी मंगलवार को एक गेट बंद कर दिया गया है। पुलिस और अर्द्धसैन्य बलों की भारी तैनाती की गयी है। प्रवेश व निकासी गेट मंगलवार को सुबह बंद कर दिए गए।

Kisan Andolan Live: किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के आठ स्टेशन पर एक या उससे अधिक प्रवेश व निकासी गेट मंगलवार को सुबह बंद कर दिए गए। हालांकि, ये स्टेशन बंद नहीं हैं और यात्रियों को अन्य गेट के जरिए प्रवेश और निकासी की अनुमति दी गयी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस प्राधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेट बंद कर दिए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई स्टेशन राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, जनपथ और बाराखंभा रोड पर कुछ गेट बंद कर दिए गए हैं।

#WATCH | Heavy vehicular traffic from Noida towards Delhi on the Delhi-Noida-Delhi (DND) road, as Delhi borders are heavily guarded and barricaded to prevent protesting farmers from entering the national capital pic.twitter.com/qcOPzpejDQ — ANI (@ANI) February 13, 2024

उन्होंने बताया कि खान मार्केट मेट्रो स्टेशन पर भी मंगलवार को एक गेट बंद कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं को बंद करने के लिए कई चरणों में अवरोधक लगाने के अलावा पुलिस और अर्द्धसैन्य बलों की भारी तैनाती की गयी है।

VIDEO | Farmers'; Delhi Chalo march: Several farmers detained at Shambhu border. pic.twitter.com/cXMYf9zFr8 — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2024

Farmers from across Punjab head to Delhi from Fatehgarh Sahib



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/2duYYM1GHU — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) February 13, 2024

Cops erect walls with containers, seal boulders with concrete to stop farmer's march in Delhi-Singhu border



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/lR7LqGXCWL — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) February 13, 2024

STORY | CJI takes note of traffic chaos in NCR , says will accommodate lawyers during hearing



READ: https://t.co/QTwNSvy0aipic.twitter.com/4GtKblJioL — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2024

Web Title: Kisan Andolan Live Gates closed at 8 stations of Delhi Metro in view of farmers' protest see video Delhi-Singhu border