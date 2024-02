Kiru Hydropower corruption case: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के परिसर और 29 अन्य स्थानों पर छापे,  100 अधिकारी शामिल, 300 करोड़ रुपये की रिश्वत का मामला

Highlights एक फाइल परियोजना से संबंधित थी। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

Kiru Hydropower corruption case: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने किरु पनबिजली परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों और 29 अन्य स्थानों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने कई शहरों में 30 स्थानों पर सुबह छापे मारे, जिसमें लगभग 100 अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यह मामला 2,200 करोड़ रुपये के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के सिविल कार्यों को आवंटित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

