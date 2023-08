किरण रिजिजू ने की गौरव गोगोई की आलोचना, कहा- पूर्वोत्तर से सांसद होने के नाते आपको पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहिए था

Highlights 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से विपक्ष के सदस्य राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मणिपुर में दो जनजातीय कबीलों मेइटीज और कुकी के बीच जातीय टकराव के परिणामस्वरूप तीन महीने से तनाव बना हुआ है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरण रिजिजू ने मंगलवार को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर से सांसद होने के नाते आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। इससे पहले आज गोगोई ने लोकसभा में कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर संसद में चुप रहने का फैसला किया है, इसलिए प्रतिक्रिया पाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया है।

इससे पहले गोगोई ने पूछा था, "वे आज तक मणिपुर क्यों नहीं गये? आखिर मणिपुर पर बोलने में उन्हें लगभग 80 दिन क्यों लग गए और जब उन्होंने बोला तो वह सिर्फ 30 सेकंड के लिए था? अभी तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया?"

आरोपों के जवाब में रिजिजू ने कहा, "2014 से पहले पूर्वोत्तर के कई लोगों को दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों में नस्लीय भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। 2014 के बाद हालात बदले और आजादी के बाद पहली बार गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक के दौरान पीएम ने निर्देश दिया कि पुलिस पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।"

Before 2014, many people from the Northeast faced racial discrimination and atrocities in Delhi and other major cities of the country. After 2014 the situation changed, and the DGP conference was held in Guwahati for the first time after independence. During this meeting, the PM…