राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने वाले बयान पर किरेन रिजिजू ने दी प्रतिक्रिया, पूछा ये सवाल

Highlights रिजिजू ने पूछा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग पूरी तरह सेक्युलर पार्टी है, इसमें गैर-धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी खुद नहीं जानते कि वह क्या बोलते हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए उनपर निशाना साधा। रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा, "जिन्ना की मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में कुछ लोग अभी भी मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले व्यक्ति को सेक्युलर मानते हैं!"

अमेरिका में बातचीत के दौरान एक शख्स ने गांधी से पूछा, "आपने हिंदू पार्टी भाजपा का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात की है। लेकिन कांग्रेस केरल में एक मुस्लिम पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में रही है, जिस राज्य से आप सांसद हैं।" इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, "मुस्लिम लीग पूरी तरह सेक्युलर पार्टी है। इसमें गैर-धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं है।"

Jinnah's Muslim League is a secular party? The party responsible for India's partition on religious lines is a secular party?

Extremely unfortunate that some people in India still consider the person who supports the Muslim League as Secular!