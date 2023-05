कानून मंत्री के पद से हटाए गए किरेन रिजिजू, मिला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बोले- यह शिफ्टिंग कोई सजा नहीं है...

Highlights किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय से नए विभाग में उनका स्थानांतरण कोई सजा नहीं बल्कि सरकार की एक योजना है। रिजिजू ने अपने पिछले मंत्रालय के बारे में सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं।

नई दिल्ली: किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय से नए विभाग में उनका स्थानांतरण कोई सजा नहीं बल्कि सरकार की एक योजना है। यही नहीं, किरेन रिजिजू ने अपने पिछले मंत्रालय के बारे में सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं।

विपक्ष के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "विपक्ष मेरी आलोचना जरूर करेगा...विपक्ष मेरे खिलाफ बोल रहा है, यह कोई नई बात नहीं है...यह शिफ्टिंग कोई सजा नहीं है, यह सरकार की योजना है, यह पीएम मोदी का विजन है..." रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "क्या गलत हो गया? क्या बड़बोलेपन ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को युद्ध के रास्ते पर खड़ा कर दिया?"

