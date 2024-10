PM Modi letter to Neeraj Chopra mother: चूरमे खाने के बाद मैं आपको पत्र लिखने से खुद को रोक नहीं सका?, नीरज चोपड़ा की मां को पीएम मोदी ने लिखा...

Highlights PM Modi letter to Neeraj Chopra mother: मां शक्ति, वात्सल्य और समर्पण का रूप होती है। PM Modi letter to Neeraj Chopra mother: मां का ये प्रसाद नवरात्रि पर्व के एक दिन पहले मिला है। PM Modi letter to Neeraj Chopra mother: मैं नवरात्रि के नौ दिन उपवास करता हूं।

PM Modi letter to Neeraj Chopra mother: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता स्टार भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मां को पत्र लिखकर कहा कि उनके बनाये चूरमे ने उन्हें भावुक कर दिया और उनकी मां की याद दिला दी। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और पेरिस में रजत पदक जीतने वाले नीरज की मां सरोज देवी को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के सम्मान में आयोजित भोज में उन्हें नीरज से मिलने का अवसर मिला और तभी नीरज ने उन्हें स्वादिष्ट चूरमा दिया।

प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा ,‘आज इस चूरमे को खाने के बाद मैं आपको पत्र लिखने से खुद को रोक नहीं सका। भाई नीरज अक्सर मुझसे इस चूरमे की चर्चा करते हैं लेकिन आज इसे खाकर मैं भावुक हो गया। आपके अपार स्नेह और अपनेपन से भरे इस उपहार ने मूझे मेरी मां की याद दिला दी।’ उन्होंने आगे लिखा ,‘मां शक्ति, वात्सल्य और समर्पण का रूप होती है।

यह संयोग ही है कि मुझे मां का ये प्रसाद नवरात्रि पर्व के एक दिन पहले मिला है। मैं नवरात्रि के नौ दिन उपवास करता हूं। एक तरह से आपका ये चूरमा मेरे उपवास से पहले मेरा मुख्य अन्न बन गया है।’ प्रधानमंत्री ने लिखा ,‘जिस तरह आपका बनाया भोजन जैसे भाई नीरज को देश के लिये मेडल जीतने की ऊर्जा देता है, वैसे ही ये चूरमा अगले नौ दिन मुझे राष्ट्र सेवा की शक्ति देगा।’ उन्होंने आगे लिखा कि शक्ति पर्व नवरात्रि के इस अवसर पर वे उन्हें और देश की मातृशक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिये और अधिक सेवाभाव से निरंतर काम में जुटे रहेंगे।

Web Title: Khud ko rok na saka PM narendra Modi in letter to Neeraj Chopra’s mother Saroja Devi praising ‘Churma’ she made haryana polls