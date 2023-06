खगड़िया और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद राजनीति तेज, भाजपा ने तेजस्वी पर साधा निशाना

Highlights रिपोर्ट आने के बाद फैसला विभाग को ही करना था। खुद तेजस्वी यादव विभाग के मंत्री बन गए। रिपोर्ट के आधार पर फैसला तेजस्वी यादव को करना था।

पटनाः बिहार के खगड़िया और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पुल के डिजाइन को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं तेजस्वी के इन आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी पर ही सवाल खडा कर दिया है।

उन्होंने पुल के डिजाइन से लेकर पिछले साल पुल के एक हिस्से के गिरने और उसके बाद भी काम शुरू कराने को लेकर पूरी जानकारी देते हुए बताया कि जिस पुल के डिजाइन को लेकर उपमुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। उसकी सच्चाई यह है जब वह पथ निर्माण मंत्री थे, उसी समय इसको अप्रूव किया गया था।

#WATCH | After the bridge collapse, a person working as a guard with SP Singla Company is said to be missing. His body has not been recovered yet. Search by SDRF & NDRF teams is underway to trace him: Chandan Kumar, Circle Officer, Parbatta, Bihar https://t.co/sAepXdPg5Gpic.twitter.com/rMbrDQO6ss