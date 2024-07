Kerala Weather: केरल में भारी बारिश का प्रकोप; वायनाड समेत अन्य राज्यों में अलर्ट, शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी

Kerala Weather: भारत के दक्षिण राज्य केरल में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। राज्य में भारी बारिश के बाद वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद कई लोगों की जान चली गई वहीं, कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने राज्य में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है और कई जिलों में अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी मौसम पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जारी किए हैं जो संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में केरल में भारी बारिश जारी रहेगी। 30 जुलाई से 1 अगस्त, 2024 तक केरल के अलग-अलग इलाकों में 24 घंटे में 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी गति 30-40 किमी/घंटा से 50 किमी/घंटा तक हो सकती है। आईएमडी ने कहा। वर्तमान मौसम के पैटर्न में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र शामिल है जो पहले उत्तरी छत्तीसगढ़ पर था, अब दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश पर स्थित है, जो समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और दक्षिण की ओर झुका हुआ है।

Current nowcast showing main activity of intense spells of rainfall over Kerala and Gujarat during next 3 hours. Updated nowcasts are available at https://t.co/AM2L3hjkRW @moesgoi @ndmaindia @DDIndialive @airnewsalerts @AkashvaniAIR pic.twitter.com/3bcXEGsm60

इसके अलावा, दक्षिण गुजरात से केरल तट तक एक ऑफ-शोर ट्रफ रेखा फैली हुई है, जो चल रही बारिश में योगदान दे रही है। केरल में बारिश की चेतावनी आईएमडी की मंगलवार को मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में 31 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारी बारिश की पीली चेतावनी जारी रहेगी।

30 जुलाई को केरल में 30-40 किमी/घंटा की गति से तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है, जिसमें 50 किमी/घंटा तक की हवाएँ चल सकती हैं। उत्तरी केरल तट के साथ-साथ 35-45 किमी/घंटा की गति से हवाएँ चलने की संभावना है, जो 55 किमी/घंटा तक पहुँच सकती हैं। मछुआरों को इन खतरनाक परिस्थितियों के कारण समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है।

भारी बारिश के कारण केरल के आठ जिलों में शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। कोट्टायम, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, कासरगोड, कोझिकोड, कन्नूर और एर्नाकुलम में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, संबंधित जिला कलेक्टरों ने सूचित किया। हालांकि, उपरोक्त सभी जिलों में पीएससी और विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ निर्धारित समय पर आयोजित की जाएँगी।

बता दें कि वायनाड में, लगातार बारिश के कारण घातक भूस्खलन हुआ है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने और अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। मंगलवार, 30 जुलाई की सुबह केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद 19 लोगों की मौत हो गई, जिससे सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने पहले पुष्टि की थी कि वायनाड जिले के मेप्पडी, मुंडक्कई टाउन और चूरल माला में हुए भूस्खलन में अब तक आठ लोगों की जान चली गई है। उत्तरी जिले, विशेष रूप से वायनाड और कोझीकोड, रविवार रात से भारी प्रभावित हुए हैं, जिसमें लोगों की मौत और गंभीर क्षति की खबरें हैं।

Pained by the loss of lives in massive landslides in Wayanad, Kerala. My condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of the injured and for the success of rescue operations.