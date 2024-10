Kerala Temple Fire: कासरगोड में मंदिर हादसे पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की राहत कार्यों में मदद की अपील

Kerala Temple Fire: केरल के कासरगोड में नीलेश्वरम के पास एक मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हुए विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीबन 150 लोग घायल हो गए जिन्हें जल्द इलाज मुहैया कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन फौरन हरकत में आया। वहीं, हादसे पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांदी ने अपने संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने मंगलवार को कहा कि वह कासरगोड जिले के एक मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हुई दुर्घटना से व्यथित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी संवेदनाएं एवं प्रार्थनाएं इस घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत प्रयासों में जुटने और उनमें मदद करने का आग्रह किया। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘‘कासरगोड में आतिशबाजी के दौरान हुई दुर्घटना से मैं बहुत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं जिनमें से कई की हालत गंभीर है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करती हूं कि वे राहत कार्यों में जुट जाएं और पूरे मन से इन कार्यों में सहयोग करें। प्रभावित हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करती हूं।’’

Deeply disturbed by the tragic firecracker blast in Kasargod, which has left hundreds injured, many in critical condition. My thoughts and prayers are with those wounded and their families during this difficult time. I urge all INC workers to mobilise and support relief efforts…