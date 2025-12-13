तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 101 सीट, बहुमत के लिए 51 सीट, 49 सीट पर आगे NDA, बीजेपी ने रचा इतिहास, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 45 वर्षों से एलडीएफ की सत्ता?

Kerala local body polls 2025 results LIVE: तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल करने वाले दो निर्दलीय उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

तिरुवनंतपुरमः केरल में दो चरण में हुए 1,199 स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हो गई। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई और फिर ईवीएम के जरिए डाले गए मतों की गिनती शुरू हुई। मतगणना 244 केंद्रों और 14 जिलाधिकारी कार्यालयों में जारी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल करने वाले दो निर्दलीय उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

एनडीए बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। 101 सीटों वाले इस नगर निगम में एनडीए फिलहाल 49 सीटों पर आगे है, जबकि एलडीएफ 28 और यूडीएफ 19 वार्डों में आगे हैं। परिषद में बहुमत हासिल करने के लिए एनडीए को 51 सीटों की जरूरत है। इन नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतक दलों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की दिशा तय होगी।

चुने गए पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा। मतगणना के शुरुआती घंटों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के आंकड़ों से पता चला कि यूडीएफ की तुलना में एलडीएफ ज्यादातर ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में आगे है जबकि विपक्ष नगरपालिकाओं और निगमों में आगे है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 वर्षों से एलडीएफ की सत्ता रही है। मतगणना 244 केंद्रों और 14 जिलाधिकारी कार्यालयों में जारी है। तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़ और वडाकारा सहित कुछ मतगणना केंद्रों पर बूथ एजेंट और उम्मीदवारों को प्रवेश देने को लेकर कुछ समस्याएं सामने आईं।

इन नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतक दलों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की दिशा तय होगी। चुने गए पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा। निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

