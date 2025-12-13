Kerala local body polls 2025 results: पलक्कड़ नगरपालिका में भाजपा के सबसे बड़ी?, 17 सीट पर जीत और कई सीट पर आगे, जानिए LDF, UDF का हाल
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 13, 2025 12:30 IST2025-12-13T12:14:44+5:302025-12-13T12:30:04+5:30
Kerala local body polls 2025 results: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने एर्नाकुलम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है।
पलक्कड़: पलक्कड़ नगरपालिका में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 53 सदस्यीय परिषद में उसे बहुमत हासिल करने में शायद सफलता न मिले। 17 सीटें पहले ही जीत चुकी भाजपा कई अन्य सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और उम्मीद है कि वह 20 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। यूडीएफ ने 15 सीटें हासिल की हैं, जबकि एलडीएफ ने आठ सीटें जीती हैं। शेष वार्डों में जहां मतगणना जारी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने एर्नाकुलम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। थ्रिपुनीतुरा नगरपालिका में जीत दर्ज की है। उसने 53 वार्डों में से 21 वार्ड जीते। वाम मोर्चा 20 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने 12 सीटें जीतीं।
#WATCH | Kochi, Kerala: Visuals from outside Maharaja's College as the counting of votes is underway for Kerala local body elections. pic.twitter.com/w2pthNQflH— ANI (@ANI) December 13, 2025
पलक्कड़ नगरपालिका के पट्टिक्कारा वार्ड में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष ई. कृष्ण दास की जीत-
भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष ई. कृष्ण दास ने पलक्कड़ नगरपालिका के पट्टिक्कारा वार्ड में यूडीएफ उम्मीदवार विनोद पट्टिक्कारा को 415 वोटों के भारी अंतर से हराया। श्री कृष्ण दास, जो भाजपा के पूर्व पलक्कड़ जिला अध्यक्ष और निवर्तमान नगर परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, को पलक्कड़ में भाजपा के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की स्थिति में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।
कडमकुडी में भाजपा पर एलडीएफ की मजबूत बढ़त-
एर्नाकुलम जिला पंचायत के कडमकुडी डिवीजन में, जहां कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद यूडीएफ चुनाव मैदान में नहीं थी, एलडीएफ की मैरी विंसेंट एन.जी. भाजपा की रचना पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं।
कासरगोड नगर परिषद में यूडीएफ को बहुमत-
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने 39 वार्डों में से 24 में जीत हासिल करके कासरगोड नगर परिषद में बहुमत प्राप्त कर लिया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने 12 वार्ड जीते, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को केवल एक सीट मिली। अन्य दलों के उम्मीदवार दो वार्डों में विजयी हुए।