कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले के आरोपी की जानकारी लीक करने पर केरल सरकार का एक्शन, आरोपी आईपीएस अधिकारी को किया निलंबित

By अंजली चौहान | Published: May 19, 2023 11:09 AM

केरल सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राज्य की एटीएस इकाई के पूर्व प्रमुख महानिरीक्षक पी विजयन को एलाथुर ट्रेन आगजनी मामले के आरोपी की सूचना लीक करने के मामले में निलंबित कर दिया है।

फाइल फोटो