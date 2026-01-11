Kerala: निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न के मामले में क्राइम ब्रांच कसा शिकंजा
By अंजली चौहान | Updated: January 11, 2026 10:37 IST2026-01-11T10:35:14+5:302026-01-11T10:37:14+5:30
Kerala Palakkad MLA Rahul Mamkootathil: एक महिला ने राहुल ममकुटाथिल पर आरोप लगाया है कि उसने 2023 में शादी के झूठे वादे करके उसे एक रिसॉर्ट में बुलाया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसे गंभीर चोटें आईं। केरल उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए आगे की जांच के लिए राहुल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
Kerala Palakkad MLA Rahul Mamkootathil: केरल कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। एक नए यौन उत्पीड़न के मामले में राहुल ममकूटथिल को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने 10 जनवरी देर रात की, जहां पलक्कड़ के एक होटल में आधी रात को हुई इस नाटकीय कार्रवाई से जांच में एक बड़ा मोड़ आया है, अब राजनेता पर बलात्कार और जबरदस्ती से जुड़े तीन गंभीर मामले चल रहे हैं।
आधी रात को छापा
11 जनवरी (रविवार) को सुबह करीब 12:30 बजे, एक महिला कांस्टेबल और शोरानूर के डिप्टी एसपी सहित आठ अधिकारियों की एक टीम ने केपीएम होटल के कमरा नंबर 2002 पर धावा बोल दिया। ममकूटथिल के अपने वकील या सहयोगियों से सलाह लेने की गुहार के बावजूद, पुलिस ने बिना किसी देरी के उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सुबह तक उन्हें पठानमथिट्टा पुलिस कैंप ले जाया गया, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पठानमथिट्टा की इस महिला की नई FIR का जिम्मा संभाल लिया है। ईमेल के ज़रिए मिली शिकायत में बलात्कार और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया गया है, जो पिछले आरोपों से मेल खाता है। SIT, जो पहले से ही दो ऐसी ही जांच संभाल रही है, अब तीनों मामलों को एक साथ मिलाकर जांच करेगी।
बलात्कार से लेकर जबरन गर्भपात तक
पहला मामला एक महिला के इस दावे से शुरू हुआ कि 2023 में उसे शादी के बहाने एक रिसॉर्ट में बुलाया गया, जहां उसके साथ हमला हुआ जिससे उसे गंभीर चोटें आईं; केरल हाई कोर्ट ने अंतरिम गिरफ्तारी से सुरक्षा दी थी। दूसरा मामला, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मिलने के बाद दर्ज किया गया, जिसमें बार-बार शोषण, शादी के झूठे वादे, बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं से जबरन गर्भपात (वीडियो कॉल पर निगरानी), मौखिक दुर्व्यवहार, जान से मारने की धमकी और IT एक्ट के उल्लंघन का विस्तार से बताया गया था - जिसके लिए तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी।
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ അതിവൈകാരികമായ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട് ആദ്യ പരാതിക്കാരി #JusticeForSurvivor#RahulMamkootathil#Arrest#KeralaPolitics#PoliceActionhttps://t.co/zpmDjf2slOpic.twitter.com/4DkWxaXANL— Manorama News (@manoramanews) January 11, 2026
पठानमथिट्टा का यह तीसरा मामला लगातार दुराचार की कहानी को और गंभीर बनाता है, जिसमें पहले ऑनलाइन लीक हुए वॉयस क्लिप और टेक्स्ट ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। दूसरे FIR में एक सहयोगी, जोबी थॉमस पर भी ड्रग्स पहुंचाने में मदद करने, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और MTP नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
कांग्रेस से निष्कासन और जमानत की लड़ाई
कांग्रेस ने अगस्त 2025 में ममकूटथिल को प्राथमिक सदस्यता और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया था, जब पीछा करने और शिकार करने के वायरल सबूतों से UDF विपक्ष को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अदालतों का रुख बदलता रहा है: केरल हाई कोर्ट ने इन-कैमरा गवाहों के बयानों के बीच गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिकाओं को स्थगित कर दिया, जबकि पहले की रोक और जमानत ने समय दिया।
बीजेपी ने भी इसमें दखल दिया है, और उसे बचाने के दावे किए हैं, जिससे इस कहानी में राजनीतिक रंग और गहरा हो गया है। जैसे-जैसे SIT जांच आगे बढ़ा रही है, मामकूटथिल का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है, जिससे केरल की सत्ता के गलियारों में जवाबदेही की कमी सामने आ रही है।