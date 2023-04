केरल: शाहरुख सैफी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, ट्रेन में आग लगाने का है आरोप

Highlights कोझिकोड ट्रेन हादसे के आरोपी को कोर्ट ने भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोझिकोड ट्रेन में आरोपी ने यात्री को आग लगाकर मार डाला था आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से इसी हफ्ते गिरफ्तार किया था

कोझिकोड:केरल के कोझिकोड में एक ट्रेन में आग लगाकर यात्री की हत्या करने वाले आरोपी शाहरुख सैफी को आज कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आरोपी शाहरुख कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपचार के अधीन रहेगा। दरअसल, आज आरोपी शाहरुख को मेडिकल के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है।

Kozhikode train fire incident | Munsiff Magistrate judge remands accused Shahrukh Saifi to 14-day judicial custody. The accused will continue to remain under medical treatment at Govt Medical College Hospital, Kozhikode, Kerala.