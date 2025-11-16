Kendriya Vidyalaya Recruitment 2025: केंद्र ने लगभग 15,000 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

Kendriya Vidyalaya Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 14,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। वेबसाइट पर 13 नवंबर को जारी आधिकारिक अधिसूचना में, केवी और सीबीएसईए ने कहा कि विभाग में 14,967 शिक्षण और गैर-शिक्षण पद रिक्त हैं और आवेदकों से अपना बायोडाटा भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है।

केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2025: कुल रिक्तियां

केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित कुल 14,967 रिक्तियां हैं। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में सहायक आयुक्त, प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, प्रशासनिक अधिकारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, सहायक अभियंता और स्टेनोग्राफर ग्रेड-I आदि शामिल हैं। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित पद के लिए विचार किए जाने हेतु पात्रता मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।

परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद, उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में शामिल होने और बाद में उप-प्राचार्य या प्रधानाचार्य जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्त होने के योग्य माना जाता है। अधिसूचना में कहा गया है, "चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में स्टेशन/क्षेत्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।"

केवीएस भर्ती 2025: ध्यान रखने योग्य प्रमुख तिथियाँ

केवीएस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमुख तिथियों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वे समय सीमा से चूक न जाएँ:

1. पंजीकरण प्रारंभ: 14 नवंबर 2025

2. पंजीकरण समाप्ति: 4 दिसंबर 2025

3. शुल्क भुगतान प्रारंभ: 14 नवंबर 2025

4. शुल्क भुगतान समाप्ति: 4 दिसंबर 2025

केंद्रीय विद्यालय की नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइटों पर केंद्रीय विद्यालय की नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है -

चरण 1. आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु ctet.nic.in या kvsangathan.nic.in पर जाना होगा।

चरण 2. आपको होमपेज पर KVS आवेदन पत्र 2025 का लिंक दिखाई देगा।

चरण 3. स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी जहाँ आवेदकों को एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा।

चरण 4. निर्धारित फ़ील्ड में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

चरण 5. आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार स्कैन की गई फ़ोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करें।

चरण 6. किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र जमा करें।

चरण 7. उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ भी डाउनलोड करना होगा।

