जम्मू कश्मीर: एलजी सिन्हा के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए कश्मीरी पंडित, हड़ताल तेज करने का फैसला किया

By विशाल कुमार | Published: May 29, 2022 08:39 AM

शुक्रवार की रात कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और शीर्ष सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की।

