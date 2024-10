Highlights धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आगे आए। ‘बेहतरीन’ आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। दुनिया की शीर्ष प्रतियोगिताओं में से एक बनेगी।

Kashmir Marathon Video: कश्‍मीर में शांति के लिए आयोजित मैराथन को आज जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में दुनिया भर से एथलीट और धावक शामिल हुए। इस आयोजन में बोलते हुए सुनील शेट्टी ने जीवंत माहौल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक अद्भुत माहौल है। बच्चे और धावक ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस स्वर्ग में दौड़ना कुछ खास है। इतने सारे प्रतिभागियों को देखना वाकई बहुत अच्छा है। वे कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि कश्मीर एक ऐसी जगह बने जहां हर साल लोग आते हैं।

Suniel Shetty is here in Kashmir to flag off the Kashmir Marthon on 20th of October! We welcome him to J&K and hope he keeps coming back to enjoy its beauty and hospitality! Thank you @SunielVShetty ! @diprjk@KashmirMarathonpic.twitter.com/POWBFyRZpS