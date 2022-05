काशी-मथुरा पर भाजपा का कोई प्रस्ताव नहीं, फैसला अदालतों के द्वारा और संविधान के तहत किया जाएगा: जेपी नड्डा

By भाषा | Published: May 31, 2022 06:56 AM

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने हमेशा देश के सांस्कृतिक विकास की बात की है। लेकिन इन मुद्दों का हल अदालतों द्वारा और संविधान के तहत किया जाएगा...तथा भाजपा उसे (फैसले को) अक्षरश: लागू करेगी।

