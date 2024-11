Karnataka: उलटी दिशा में जा रही थी कार तभी ट्रक ने मारी टक्कर, दूर जाकर पलटी गाड़ी; भयावह वीडियो वायरल

Karnataka: सड़क पर लाखों गाड़ियां चलती है और रोजाना ऐसे कई घटनाएं होती है जिनमें जानलेवा हादसे हो जाते हैं। कई बार एहतियात रखने के बावजूद सड़क हादसे होते हैं। कर्नाटक में ऐसा ही एक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी वीडियो में रोड एक्सीडेंट किस तरह और कैसे हुआ इसकी पूरी वीडियो है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएगे। वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे चल रही एक गाड़ी को टक्कर मार दी और कार पलटने से पहले उसे घसीटता हुआ ले गया।

Shortcut to D¢ath: Our Roads are full of such Low IQ Idiots! Reversing car on a busy highway 🤦 pic.twitter.com/6S3UIscyq5