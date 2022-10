कर्नाटक: सिद्धारमैया का सीएम बोम्मई और येदियुरप्पा की 'जनसंकल्प यात्रा' पर हमला, बोले- "मेरा नाम लिये बिना 5 मिनट भाषण देकर दिखा दें"

Highlights 'जनसंकल्प यात्रा' कर रहे मुख्यमंत्री बोम्मई और येदियुरप्पा को सिद्धारमैया ने दी चुनौती अगर साहस है तो दोनों लोग कार छोड़कर बिना गिरे हुए 4 किलोमीटर पैदल चलकर दिखा दें 'जनसंकल्प यात्रा' के दौरान देने वाले भाषण में पांच मिनट बिना मेरा नाम लिये बोलकर दिखा दें

बेंगलुरु: कर्नाटककांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा सूबे में निकाली जा रही 'जनसंकल्प यात्रा' को लेकर भारी तंज किया है। भाजपा की ओर से रायचूर से शुरू होने वाली राज्यव्यापी 'जनसंकल्प यात्रा' की अगुवाई करने वाले सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा को घेरते हुए एक के बाद एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, "मैं 'जनसंकल्प यात्रा' कर रहे मुख्यमंत्री बोम्मई और येदियुरप्पा को दो बात की चुनौती देता हूं। नंबर एक, अगर उनमें साहस है तो अपनी कार से नीचे उतरे और बिना गिरे हुए 4 किलोमीटर पैदल चलकर दिखा दें। नंबर दो, वो पांच मिनट भाषण दें और उसमें वो मेरा नाम न लें।"

वहीं अगले ट्वीट में सिद्धारमैया ने बसनगौड़ा पाटिल यतनाल का हवाले से सीएम बोम्मई को कमीशन के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, "बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के बयान से स्पष्ट है कि सीएम बोम्मई ने बतौर पेसीएम 2 हजार करोड़ रुपये लिये हैं। बोम्मई तब तक सुरक्षित हैं, जब तक कि आलाकमान को किश्तें पहुंचा रहे हैं, नहीं तो उन्हें भी घर बैठने का हुक्म मिल जाएगा।"

अपने तीसरे ट्वीट में सिद्धारमैया ने राहुल गांधी का बचा किया और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला, "उन्हें राहुल गांधी पर हमला करने से पहले अपने डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहिए कि वो पत्रकारों के सवालों का सामना करें और उनकी बातों का जवाब देंगे।"

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बुधवार को 'जनसंकल्प यात्रा' के तहत होस्पेट और कुश्तगी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता गुरुवार को हुविनाहदगली और सिरागुप्पा में भी रैलियां करेंगे। इस संबंध में कर्नाटक भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "कुल मिलाकर, दोनों नेता दिसंबर के मध्य तक लगभग 110 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे और साथ में कांग्रेस के काले कारनामों की पोल भी खोलेंगे।

वहीं कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा का केंद्रीय आलाकमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत है। इसी कारण भाजपा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच सूबे के दोनों शीर्ष नेताओं को मैदान में दौड़ा दिया है ताकि वो जनता के बीच फैल रही नाराजगी को दूर कर सकें लेकिन कर्नाटक की जनता बेहद समझदार है और कमीशन खाने वाली बोम्मई सरकार के चरित्र को अच्छे से समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा को बखूबी जवाब देगी।

