कर्नाटक: हनुमान ध्वज हटाए जाने और पुलिस कार्रवाई के बाद तनाव बरकरार, प्रदर्शन जारी

Highlights कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडु गांव का है मामला 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारे जाने को लेकर कड़ा विरोध बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को एहतियातन तैनात किया गया है

मांड्या: कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडु गांव में 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारे जाने को लेकर कड़े विरोध और पुलिस कार्रवाई के एक दिन बाद सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में रही। प्राधिकारियों द्वारा ध्वज उतारे जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल सेक्युलर (जद-एस) और बजरंग दल के सदस्यों के साथ-साथ गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों का प्रदर्शन जारी है।

VIDEO | Section 144 imposed, security tightened earlier today after people staged protests in Keragodu village in Karnataka's Mandya.



Keragodu village faced tense moments on Sunday after the authorities removed a 'Hanuma dwaja', a saffron flag bearing lord Hanuman's portrait,… pic.twitter.com/awb6wwgKUA