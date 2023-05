कर्नाटक में विभागों का बंटवारा, सिद्धरमैया के पास वित्त, शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु शहर विकास मंत्रालय; प्रियंग खड़गे को मिली ये जिम्मेदारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2023 10:17 AM

कर्नाटक में विभागों का बंटवारा, सिद्धरमैया के पास वित्त मंत्रालय (फाइल फोटो)