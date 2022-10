कर्नाटक: 'थप्पड़' से गरमाई सूबे की सियासत, कांग्रेस ने मांगा मंत्री वी सोमन्ना का इस्तीफा, मंत्री ने कहा, 'कुछ गलत नहीं किया'

Highlights कर्नाटक सरकार के मंत्री वी सोम्मना के भरी सभा में महिला को मारा 'थप्पड़', वीडियो हुआ वायरल महिला ने मंत्री द्वारा 'थप्पड़' मारे जाने की घटना से इनकार किया, मंत्री ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कांग्रेस ने 'थप्पड़' मारने के मुद्दे पर घेरा बोम्मई सरकार को, मांगा मंत्री वी सोम्मना का इस्तीफा

बेंगलुरु:कर्नाटक की सियासत में एक 'थप्पड़' से भारी उबाल आ गया है क्योंकि 'थप्पड़' भाजपा की बोम्मई सरकार के मंत्री वी सोमन्ना ने मारा है। कांग्रेस को पदयात्रा से फिर से सक्रिय करने में जुटे हुए राहुल गांधी ने बीते रविवार को 'भारत जोड़ो' यात्रा को कर्नाटक में खत्म किया और अब वो तेलंगाना में प्रवेश करेंगे। लेकिन मंत्री के एक 'थप्पड़' ने भारत जोड़ रही कांग्रेस को ऐसा मुद्दा दे दिया है, जिसकी तलाश में वो बीते लंबे समय से थी।

इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंत्री वी सोम्मना ने जिस महिला को थप्पड़ मारा, उसने बयान जारी करके कह दिया कि उसे मंत्री सोमन्ना से कोई शिकायत नहीं है लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस उसे महिला के प्रति मंत्री के खराब व्यवहार और तिरस्कार का मामला बनाते हुए बोम्मई सरकार को घेर रही है और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है।

"I went there to ask for help &requested him to give land. At the same time,I fell on his feet& somebody said that he (Karnataka Minister V Somanna) slapped me. There was no slap,it's just an allegation against the minister. He consoled &helped me," said the woman who was slapped pic.twitter.com/36ynwvmHyl