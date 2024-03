'मोदी-मोदी चिल्लाने वाले छात्रों को थप्पड़ मारा जाना चाहिए', एक रैली में बोले कर्नाटक के मंत्री, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत

Highlights BJP ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के लिए कर्नाटक के मंत्री शिवराज एस तंगदागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तंगादगी ने एक रैली में कहा था, "अगर छात्र 'मोदी-मोदी' कहते हैं, तो उन्हें थप्पड़ मारा जाना चाहिए" भाजपा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत शिवराज थंगडागी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई

बेंगलुरु: भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के लिए कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज एस तंगदागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी कोप्पल में एक चुनावी रैली के दौरान की। मंत्री ने कहा, “वे (भाजपा) अब अपने चुनाव अभियान के साथ आ रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब वे किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? उन्होंने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी है? यदि वे (युवा) रोजगार मांगते हैं, तो वे (भाजपा) उनसे पकौड़ा बेचने के लिए कहते हैं। उन्हें (भाजपा को) शर्म आनी चाहिए।” तंगादगी ने कहा, "फिर भी, अगर छात्र 'मोदी-मोदी' कहते हैं, तो उन्हें थप्पड़ मारा जाना चाहिए।"

मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने युवाओं को निशाना बनाया है वे बच नहीं पाए हैं। अमित मालवीय ने कहा, “कांग्रेस मंत्री शिवराज तंगदागी, जो कर्नाटक सरकार में संस्कृति मंत्री हैं, पीएम मोदी के पक्ष में नारे लगाने वाले छात्रों को थप्पड़ मारने के लिए कहते हैं… सिर्फ इसलिए कि यंग इंडिया ने राहुल गांधी को बार-बार खारिज कर दिया है, और पीएम चाहते हैं देश का नेतृत्व करें मोदी, कांग्रेस करेगी उन पर हमला? ये शर्मनाक है. यह विरोधाभास इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री मोदी यंग इंडिया में निवेश कर रहे हैं और राहुल गांधी की कांग्रेस उन्हें तमाचा मारना चाहती है,''

भाजपा नेता ने कहा, “कोई भी राजनीतिक दल, जिसने युवाओं को निशाना बनाया है, कभी बच नहीं पाया। युवा हमारी सामूहिक आकांक्षा रखते हैं और उन्हें हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने का काम सौंपा गया है।” भाजपा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत शिवराज थंगडागी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

#WATCH | Karnataka: During the election campaign in Koppal, Karnataka Minister and Congress leader Shivaraj S Tangadagi says, "Two crore jobs PM Modi promised. Did he give it? They should be ashamed. Those youth supporters of his who chant 'Modi Modi', can slap them. They have… pic.twitter.com/1MAmbkUt32