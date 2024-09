Karnataka MUDA scam: सीएम सिद्धारमैया को झटका, MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ चलेगा मुकदमा?, जानें मामला

Highlights नागप्रसन्ना पीठ ने सीएम सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। राज्यपाल तवरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश पीठ मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Karnataka MUDA scam: कर्नाटक उच्च न्यायालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावर चंद गहलोत की मंजूरी बरकरार रखी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को दी गई जमीन पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने के लिए तीन लोगों को कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।

High Court of Karnataka's Nagaprasanna bench dismisses the petition challenged by CM Siddaramaiah. He had challenged the Governor's sanction for his prosecution in the alleged MUDA scam.



