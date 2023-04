कर्नाटक चुनाव 2023: भाजपा की दूसरी सूची में मौजूदा 7 विधायकों का कटा टिकट, पार्टी ने कहा- हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल ने गुरुवार को 23 उम्मीदवारों की सूची जारी की पार्टी ने इस सूची में मदाल विरुपक्षप्पा सहित सात मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं पार्टी नेता अरुण सिंह ने कहा, हर किसी को चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल ने गुरुवार को 23 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने इस सूची में मदाल विरुपक्षप्पा सहित सात मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इस चुनाव में सत्तादल भाजपा ने कई नए चेहरों पर दांव लगाया है। ऐसे में जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें असंतोष है। टिकट ना मिलने से नाराज बीजेपी के नेता और मुडिगेरे से तीन बार के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

इस बीच चुनाव को लेकर कर्नाटक के प्रभारी बनाए गए पार्टी नेता अरुण सिंह ने कहा, हर किसी को चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता। स्वाभाविक रूप से, इससे उन्हें दर्द होता है। लेकिन भाजपा के सदस्य पहले राष्ट्र की भावना के साथ एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। पार्टी का हर सदस्य एकजुट होगा और एक साथ काम करेगा।

एएनआई से बातचीत के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 66 नए चेहरों को टिकट दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई की पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। राज्य में सत्ता विरोधी लहर को नकारते हुए अरुण सिंह ने कहा, कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है।

