Karnataka Elections 2023: समाचार पत्र में विज्ञापन को लेकर EC ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को थमाया नोटिस

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कर्नाटककांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को नोटिस थमाया है। आयोग ने कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई एक समाचार पत्र के विज्ञापन के संदर्भ में की है, जिसकी शिकायत सत्तारूढ़ दल भाजपा ने की थी। विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निराधार लेकिन विशिष्ट जानकारी का आरोप लगाया गया है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 7 मई की शाम 7 बजे तक का समय दिया गया है कि वह नियुक्तियों और तबादलों, नौकरियों के प्रकार और आयोगों के विज्ञापन में कथित दरों के लिए सबूत प्रदान करे।

