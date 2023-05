Karnataka Election Results: शुरुआती रुझानों में कांग्रेस-112, भाजपा-68 और जेडीएस-24 सीटों पर आगे, कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2023 10:37 AM

Karnataka Election Results 2023: रुझानों में जनता दल (सेक्युलर) के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी चन्नापटना सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सी. पी. योगेश्वर से 93 मतों से आगे हैं।

Karnataka Election Results: शुरुआती रुझानों में कांग्रेस-112, भाजपा-68 और जेडीएस-24 सीटों पर आगे, कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न