वीडियोः पीएम मोदी ने चित्रदुर्ग में संबोधन से पहले बजाया कर्नाटक का पारंपरिक वाद्ययंत्र, मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने भी दिया साथ

Highlights ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 सालों में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगाः पीएम मोदी चित्रदुर्ग में पीएम ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है।

कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए चित्रदुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 सालों में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगा।

जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने यहां के एक पारंपरिक वाद्य यंत्र पर भी उन्होंने हाथ आजमाया। मंच पर मौजूद भाजपा के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री कर्नाटक के पारंपरिक वाद्ययंत्र (डफ के आकार का) को बजाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करना शुरू किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi tried his hands on a traditional instrument today in Chitradurga, Karnataka.#KarnatakaElectionspic.twitter.com/HVLnod41rG