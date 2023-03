कर्नाटक: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुवनारायण का निधन, राहुल गांधी ने जताया दुख

Highlights कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का हुआ निधन आर ध्रुवनारायण का दिल का दौरान पड़ने से हुए निधन राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने व्यक्त किया शोक

बेंगलुरु:कर्नाटककांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुवनारायण का शनिवार को निधन हो गया। 61 वर्ष की उम्र में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी उन्हें उनके ड्राइवर ने सुबह करीब 6:40 मैसूर के डीआरएमएस अस्पताल ले गया।

हालांकि, वह अस्पताल जाने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। डॉक्टरों ने कांग्रेस नेता की मौत की पुष्टि की।

कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के निधन की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों द्वारा शोक व्यक्त किया गया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी पार्टी के नेता के जाने पर दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए आर ध्रुवनारायण के निधन पर शोक जताया है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, "पूर्व सांसद श्री आर ध्रुवनारायण के आकस्मिक निधन से दुखी हूं, एक मेहनती और विनम्र जमीनी नेता, जो सामाजिक न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते थे उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी हानि है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

Saddened by the sudden demise of former MP, Shri R Dhruvanarayan. A hard-working & humble grassroots leader, he was a champion of social justice who rose through the ranks of NSUI & Youth Congress. His passing is a huge loss to the Congress party. My condolences to his family. pic.twitter.com/SbBr8I7ZTK

आर ध्रुवनारायण के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "कोई भी शब्द हमारे हमेशा मुस्कुराने वाले दोस्त हमारे नेता और आसानी से कांग्रेस के सबसे समर्पित सिपाही, आर ध्रुवनारायण की अपूरणीय क्षति का वर्णन नहीं कर सकता है।"

आर ध्रुवनारायण ने दलितों और गरीबों के लिए बहुत काम किया था रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ध्रुवनारायण के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि हम आपको हमेशा याद करेंगे।

No words can describe the irrepairable loss of our ever smiling friend, our leader & easily the most dedicated foot soldier of Congress, Sh. Dhruvanarayan.



Dedicated to the cause of poor, an avid champion of downtrodden, we will miss u forever my friend. RIP



ओम् शांति🙏 pic.twitter.com/JTlN9Hrxmz