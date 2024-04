कर्नाटक: कॉलेज में हुई कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या, लगा 'लव जिहाद' का आरोप, सीएम सिद्धारमैया ने दी प्रतिक्रिया

बेंगलुरु: कर्नाटक में एक छात्रा की सरेआम कॉलेज परिसर में बेहरमी से हत्या के बाद राज्य में हंगामा फैल गया है। मृतका की पहचान कांग्रेस पार्षद निरंजन हीरेमथ की बेटी के रूप में हुई है जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। हत्या पर राज्य में राजनीति तेज हो गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

दरअसल, कांग्रेस पार्षद ने अपनी बेटी की मौत की वजह लव जिहाद को बताया है। निरंजन हिरेमथ ने कहा कि आरोपी ने उनकी बेटी पर 7-8 बार चाकू से हमला किया क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, “यह लव जिहाद नहीं तो क्या है?”

हालांकि, इसके जवाब में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन दावों को खारिज कर दिया। सीएम का कहना है कि हुबली कॉलेज परिसर में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या "व्यक्तिगत कारणों" के कारण हुई थी। सिद्धारमैया का यह बयान हत्या के एक दिन बाद शुक्रवार को सामने आया जिसमें उन्होंने हत्या को निजी कारण करार दिया।

वहीं, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का बचाव करते हुए राज्य की विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर "भय और दहशत पैदा करने" की कोशिश करने का आरोप लगाया।

