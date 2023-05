कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मचा घमासान, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले- "मैं बजरंगी हूँ, मुझे बैन करो"

Highlights कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तेजस्वी सूर्या ने कसा तंज तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस को चुनौती दी है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजंरग दल को बैन करने पर बयान दिया है

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियाँ जनता को लुभाने में जुटी हुई है। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया।

इस घोषणा पत्र के सामने आते ही इस पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए इस पर आपत्ति जताई है। इस बीज दक्षिण बेंगलुरु के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रे के घोषणा पत्र में कई वादों को पूरा करने के दावों को चुनौती दी है।

तेजस्वी सूर्या ने कहा, "मैं बजरंगी हूँ, मैं कन्नडिगा हूँ और ये हनुमान की भूमि है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह मुझ पर प्रतिबंध लगाए।"

I am a Bajrangi!



I am a Kannadiga and this is the land of Hanuman.



I dare the Congress to ban me!