Karnataka Assembly Elections 2023: बेल्लारी में भरभरा कर ढह गया रेड्डी बंधुओं का सियासी किला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2023 10:24 AM

कर्नाटक के बेल्लारी में बीते कई दशकों से सियासी प्रभाव रखने वाले गली जनार्दन रेड्डी ने भले ही बेल्लारी शहर निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज कर ली, लेकिन विधानसभा चुनाव में बेल्लारी से रेड्डी बंधुओं की सियासी जमीन बेहद कमजोर नजर आ रही है।

