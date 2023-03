Karnataka Assembly Elections 2023: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी में भाजपा ने महापौर का चुनाव जीता, पीएम बोले- जनता का भरोसा और समर्थन जोरदार

Highlights कर्नाटक के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। कलबुर्गी में बृहस्पतिवार को महापौर और उप महापौर पद के चुनाव में जीत हासिल की। कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

Karnataka Assembly Elections 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। भाजपा कर्नाटक को भारत के विकास की उभरती ताकत बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस राज्य को अपने नेताओं के लिए एटीएम बनाना चाहती है। ‘विजय संकल्प यात्रा’ के दौरान भाजपा को मिला जनता का भरोसा और समर्थन जोरदार है।

Congress' people say 'Modi Teri Qabr Khudegi' but they don't know that the people of Karnataka have a dream which is 'Modi Tera Kamal Khilega': PM Modi addresses Vijaya Sankalp Yatre Maha Sangama#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/2ZEMrbP0Tg