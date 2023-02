Karnataka Assembly Elections 2023: यूपी के बाद कर्नाटक में कमल खिलाएंगे प्रधान!, प्रभारी नियुक्त, ये होंगे सह प्रभारी, देखें लिस्ट

Highlights उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव समेत अतीत में भी कई चुनावों का जिम्मा सौंपा जा चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। असम और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी के प्रभारी थे।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शनिवार को पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। पार्टी ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई इन चुनावों के लिए पार्टी के सह-प्रभारी होंगे।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोगों तक पहुंच बनाने की अपनी मुहिम जोर-शोर से शुरू कर दी है। पार्टी के मंझे हुए संगठनकर्ता प्रधान को पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव समेत अतीत में भी कई चुनावों का जिम्मा सौंपा जा चुका है।

