Karnataka Assembly Elections 2023: जेपी नड्डा ने प्रियांक खड़गे द्वारा पीएम मोदी को 'नालायक' कहने वाले बयान पर किया पलटवार, बोले- "हार से कांग्रेस हताश"

Highlights जेपी नड्डा ने प्रियांक खड़गे द्वारा पीएम मोदी को 'नालायक' कहने पर किया तीखा पटलवार दिल्ली के आकाओं के इशारे पर कांग्रेसी नेता नरेंद्र मोदी पर ओछी भाषा में हमला कर रहे हैं नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के ऐसे हमलाों से साफ है कि वो इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है

बेंगलुरु: भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लगातार हो रहे आक्रामक चुनावी हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता के लालच में जिस तरह के ओछे हमले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा नरेंद्र मोदी को 'नालायक' कहे जाने के बाद सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी नेता दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को 'खुश' करने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "इस चुनाव में यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है और उसके नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने में अपने आला कमान 'गांधी परिवार' की नकल कर रहे हैं। वो ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें दिल्ली के आकाओं को खुश करना है।"

इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने इस बात का भी दावा किया कि कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव लड़ाई पहले ही हार चुकी है। इसलिए उसके नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'जहर' उगल रहे हैं, जिससे उनकी चनावी हार की निराशा झलकती है।

भाजपा प्रमुख ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस इस बात को अच्छे से समझ ले कि देश और कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं करेगी और इसका उल्टा फायदा प्रधानमंत्री को होगा, लोगों में उनके लिए प्यार और भी बढ़ेगा।

जेपी नड्डा के अलावा भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक पर तीखा कटाक्ष किया और पूछा कि अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे नहीं होते तो क्या करते?

अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, "यह किसी का अनुमान है! यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काफी समृद्ध है जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को 'नालायक' कहने के लिए अपने पिता के नाम पर उठा हो। पीएम से असहमत होना या उनकी आलोचना करना ठीक है, लेकिन उनका नाम लेने की बजाय जूनियर खड़गे को अपनी सीट बचाने पर ध्यान देना चाहिए और अपने वजन से अधिक पंच नहीं करना चाहिए।"

What would Priyank Kharge be doing if he wasn't Mallikarjun Kharge's son? It is anybody's guess! It is quite rich for someone, who is feeding of his father's name, to call a democratically elected PM 'nalayak'.