विधानसभा चुनाव 2023ः कर्नाटक में ‘अधूरी सरकार’ न बनाएं, दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएं, शाह ने कहा-जदएस को वोट देना कांग्रेस को वोट देने जैसा

Highlights दक्षिण में भाजपा की एंट्री का गेट द्वार कर्नाटक है। G20 जैसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत।

Karnataka Assembly Elections 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का कहा है। शाह ने कहा कि कर्नाटक में ‘अधूरी सरकार’ न बनाएं, दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएं। भाजपा कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। जद(एस) को वोट देना कांग्रेस को वोट देने जैसा है।

Don't form 'incomplete government', form a government in Karnataka with two-thirds majority: Union Home Minister Amit Shah to state BJP workers — Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2022

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में कहा कि सारे देश के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि दक्षिण में कमल खिलना चाहिए। मैं कर्नाटक और बैंगलोर के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि दक्षिण में भाजपा की एंट्री का गेट द्वार कर्नाटक है। 2022 में सात राज्यों में चुनाव हुए, सात में से पांच राज्य में भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। जबकि सात में से छह राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है।

For Congress, gaining power is a way of doing corruption but for us, it is to make people's lives better. In the recent elections in 7 states, BJP won in 5 states and Congress was wiped out from 6 states: Union Home minister Amit Shah at Bengaluru pic.twitter.com/JVKCyKuBQ0 — ANI (@ANI) December 31, 2022

चुनाव के दौरान कांग्रेस नई-नई चीजें लेकर आ जाती है क्योंकि कांग्रेस के लिए सत्ता भ्रष्टाचार करने का एक साधन है। जबकि हमारे लिए सत्ता समाज के हर व्यक्ति को सुख देने का साधन है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। G20 जैसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है।

Those associated with JD(S) are spreading rumours that BJP will form an alliance with them. I want to clearly tell Karnataka that BJP will fight elections alone and also form government in the state: Union Home minister Amit Shah at Bengaluru pic.twitter.com/Z5EXZKtNqo — ANI (@ANI) December 31, 2022

Web Title: Karnataka Assembly Elections 2023 Home Minister Amit Shah to state BJP workers Don't form 'incomplete government' two-thirds majority