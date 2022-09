कांग्रेस से गुलाम नबी के बाद कर्ण सिंह हो सकते हैं 'आजाद', जानिए पीएम मोदी को किस वजह से कहा धन्यवाद

Highlights कर्ण सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं लेकिन कोई संपर्क नहीं है, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम खुद करता हूं। सिंह ने कहा कि पिछले 8-10 वर्षों में, मैं संसद में नहीं रहा, मुझे कार्य समिति से हटा दिया गया।

नई दिल्ली: गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के पार्टी से संबंध तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से पार्टी के साथ अपने मतभेदों का खुलासा करते हुए कहा, "मैं 1967 में कांग्रेस में शामिल हुआ था। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में, मैं संसद में नहीं रहा, मुझे कार्य समिति से हटा दिया गया। हां, मैं कांग्रेस में हूं लेकिन कोई संपर्क नहीं है, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता। मैं अपना काम खुद करता हूं।"

I had joined Congress in 1967. But in last 8-10 yrs, I'm no more in Parliament, I was dropped from working committee. Yes, I'm in Congress but there's no contact, nobody asks me anything.I do my own work. My relations with party are almost zero now: Sr Congress leader Karan Singh pic.twitter.com/xa8re5ZFKh