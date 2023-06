कपिल सिब्बल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर साधा निशाना, बोले- उनके पास रेल के अलावा आईटी मंत्राल भी है, कैसे संभाल पाएंगे"

Highlights कपिल सिब्बल ने ओडिशा रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री भी हैं, कैसे संभाल पाएंगे मंत्रालय कपिल सिबब्ल ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब कोई रेल बजट भी नहीं है

दिल्ली: ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर अब विपक्षी दल सीधे-सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरना शुरू कर दिया है। घटना को लेकर सरकार को घेरने की शुरूआत शनिवार शाम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी। जब उन्होंने रेल मंत्री वैष्णव की मौजूदगी में आशंका व्यक्त की थी कि मरने वालों संख्या में इजाफा हो सकता है। इसी को लेकर मंत्री वैष्णव ने आपत्ति जताई और उन्हें मृतकों के आधिकारिक आंकड़ों को कोट किया।

लेकिन इस हादसे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और रेल मंत्रालय से जवाबदेही स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठाते हुए उन्हें पास रेल के अतिरिक्त आईटी मंत्रालय होने को लेकर सवाल खड़ा किया है और मोदी सरकार द्वारा रेल बजट खत्म किये जाने को लेकर भी तंज कसा है।

देश के वरिष्ठ वकीलों में शुमार कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा, "अश्विनी वैष्णव, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री भी हैं। अब कोई रेल बजट नहीं। अब कोई जवाबदेही नहीं है। एक मंत्री इतने बड़े मंत्रालयों से नहीं संभाल सकता है। बुलेट ट्रेन। वंदे भारत। असाधारण की सेवा करो, साधारण को नीचा दिखाओ! यही है आपदा का नुस्खा!"

Ashwani Vaishnav

Minister for IT and Electronics

Minister for Railways



No Railway Budget

No Accountability

One minister cannot deal with such large ministries



Bullet Trains

Vande Bharat



Serve the extraordinary

Let down the ordinary!



Recipe for disaster !