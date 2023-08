अमित शाह की 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' वाली टिप्पणी को लेकर कपिल सिब्बल ने साधा निशाना, जानें क्या कहा

Highlights सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी वह समाजवादी पार्टी (सपा) के समर्थन से राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर-चुनावी मंच 'इंसाफ' बनाया है

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों को लेकर उन पर सोमवार को निशाना साधते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश देश में चौथा सबसे गरीब और गरीबी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य है।

शाह ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का 2003-2023 तक का 'रिपोर्ट कार्ड' रविवार को जारी करते हुए दावा किया कि इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने राज्य पर लगा 'बीमारू श्रेणी' (पिछड़ेपन) का ठप्पा सफलतापूर्वक हटा दिया है।

उन्होंने कहा कि 'बीमारू राज्य' कांग्रेस शासन की विरासत था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 20 वर्षों में राज्य को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी।

इसपर पलटवार करते हुए सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, "अमित शाह ने मध्य प्रदेश पर कहा : विकसित 'आत्मनिर्भर' राज्य की नींव रखी। यूएनडीपी की रिपोर्ट (भारत) : 1) चौथा सबसे गरीब राज्य, 2) गरीबी में सबसे ज्यादा (28.3 प्रतिशत) योगदान देने वाला, 3) राष्ट्रीय औसत से कम : साक्षरता, बुनियादी ढांचा, लैंगिक अंतर...'आत्मनिर्भर'? व्यापम, भ्रष्टाचार।"

