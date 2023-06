बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कपिल सिब्बल का केंद्र पर तंज- "सबका साथ नहीं, बृजभूषण का साथ"

Highlights कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली और दूसरी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर "चुप" हैं, जिससे मामले की जांच करने वालों के लिए "संदेश" स्पष्ट है। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे हैं।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "बढ़ते सबूतों, सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद बृजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, भाजपा चुप, आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) चुप। जांच करने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है।"

Brij Bhushan Singh

With mounting evidence

Public outcry



Still not arrested



PM silent

HM silent

BJP silent

RSS silent



Message enough for those investigating !



Sab ka saath

nahin

Brij Bhushan ka saath !