पीएम मोदी के 'भारत छोड़ो' संबंधी तंज पर कपिल सिब्बल ने किया पलटवार, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights सिब्बल ने कहा कि हम एकजुट भारत चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को शह देने वालों तथा उसे छिपाने वालों को देश छोड़कर जाना चाहिए। सिब्बल केंद्र में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री थे।

नई दिल्ली:कपिल सिब्बल ने विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'भारत छोड़ो' संबंधी तंज को लेकर सोमवार को उनपर पलटवार किया। सिब्बल ने कहा कि "हम एकजुट भारत चाहते हैं" और "भ्रष्टाचार को शह देने वालों तथा उसे छिपाने वालों को देश छोड़कर जाना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने रविवार को 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखने के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर 'नकारात्मक राजनीति' करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 'भारत छोड़ो' आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश 'भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टिकरण-भारत छोड़ो' का समर्थन कर रहा है।

सिब्बल ने ट्वीट किया, "पीएम : महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो' आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया।" पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम एकजुट भारत चाहते हैं, 'बंटा' हुआ भारत नहीं, जहां से भ्रष्टाचार को 'शह देने' और उसे 'छिपाने' वालों को जाना चाहिए। जब भारत 'जलता' है, तो उस वक्त मौन साधने वालों को देश छोड़कर जाना चाहिए। 'नफरत' को बढ़ावा देने वालों को देश छोड़कर जाना चाहिए।"

P M :

Invokes Gandhi’s “Quit India”

But

RSS sided with the British !



We want a “United” India

Not a “Split” India



Where those who “protect” & “hide”corruption must quit

Those who remain silent when India “burns” must quit

Those who breed “hatred” must quit