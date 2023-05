कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से किया जंतर-मंतर जाकर महिला पहलवानों के मन की बात सुनने का अनुरोध, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह के कदम साबित होगा कि प्रधानमंत्री उनके दर्द को समझने को तैयार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी मोदी के "मन की बात" रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण के एक दिन बाद आयी है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंतर-मंतर जाकर प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के "मन की बात" सुनने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस तरह के कदम साबित होगा कि प्रधानमंत्री उनके दर्द को समझने को तैयार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं।

उनकी टिप्पणी मोदी के "मन की बात" रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण के एक दिन बाद आयी है। सिब्बल ने ट्वीट किया, "मोदी जी: आपके 100वें 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए बधाई। मोदी जी, यदि आपके पास समय हो तो कृपया जंतर-मंतर जाएं और प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के 'मन की बात' सुनें।" उन्होंने कहा, "यह दिखाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री उनके दर्द को समझने को तैयार हैं।"

Congratulations Modi ji :

For your 100th Mann ki Baat



If you have time Modi ji please go to Jantar Mantar and listen to the protesting women wrestlers " mann ki baat "



That will show that our Prime Minister is willing to understand their pain !