Kanhaiya Kumar North East Delhi Lok Sabha Seat: शेहला राशिद ने कन्हैया कुमार को दी बधाई, कन्हैया की आई पहली प्रतिक्रिया, मनोज तिवारी के सामने मिला है लोकसभा का टिकट

Highlights शेहला राशिद ने कन्हैया कुमार को दी लोकसभा टिकट मिलने पर बधाई टिकट मिलने के बाद कन्हैया कुमार की आई पहली प्रतिक्रिया मनोज तिवारी के सामने चुनावी मैदान में हैं कन्हैया कुमार

Kanhaiya Kumar North East Lok Sabha Seat: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) की पूर्व उपाध्यक्ष रही शेहला राशिद ने कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि यह देखना अच्छा है कि शिक्षित युवाओं को राजनीति में अपना उचित स्थान मिल रहा है। यहां बताते चले कि कन्हैया कुमार पूर्व में जेएनयू छात्र संघ में अध्यक्ष रहे हैं और यहां से उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की। कन्हैया साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लडे़ंगे।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: On his candidature from North East Delhi Lok Sabha constituency, Congress leader Kanhaiya Kumar says, "I want to thank the people of Delhi and state Congress committee, all party workers and leadership... This decision will give a message to the… pic.twitter.com/l0RlOMf4P4