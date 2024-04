Kangana Ranaut Mandi Lok Sabha Seat: ...' मैं बीफ और रेड मीट नहीं खाती', विरोधियों को बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने दिया जवाब

Highlights कंगना का दावा वह नहीं खाती हैं बीफ बीते दिनों पहले उन पर कांग्रेस नेता ने लगाए थे आरोप बीजेपी ने कंगना को मंडी लोकसभा सीट से बनाया है उम्मीदवार

Kangana Ranaut Mandi Lok Sabha Seat: मंडी लोकसभा से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रन्नौत ने कहा कि वह बीफ नहीं खाती हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दी है। उन्होंने कहा कि वह बीफ व किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं गोमांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूं।

I don’t consume beef or any other kind of red meat, it is shameful that completely baseless rumours are being spread about me, I have been advocating and promoting yogic and Ayurvedic way of life for decades now such tactics won’t work to tarnish my image. My people know me and… — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) April 8, 2024

यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मैं दशकों से योगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूं। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को अब ऐसी रणनीतियां धूमिल करने के लिए काम नहीं करेंगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं और कोई भी चीज़ उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती।

I don’t consume beef or any other kind of red meat, it is shameful that completely baseless rumours are being spread about me, I have been advocating and promoting yogic and Ayurvedic way of life for decades now such tactics won’t work to tarnish my image. My people know me and… — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) April 8, 2024



कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने लगाए थे आरोप

कंगना रन्नौत पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि जिसे हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है वह बीफ खाती हैं। इस पर कंगना ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से सफाई दी है।

कंगना को लगातार कांग्रेस कर रही है टारगेट

मंडी लोकसभा से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रन्नौत पर यह पहली बार नहीं जब हमला किया गया हो। पूर्व में उन पर जब उनके नाम का ऐलान किया गया कि वह मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में जब बवाल हुआ तो उन्होंने पोस्ट हटा दिया। वीडियो जारी कर कंगना से माफी भी मांगी। हालांकि, बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा।

कंगना ने मंडी लोकसभा में चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। वह लगातार लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने लिए जनसमर्थन जुटा रही हैं। कंगना को इस दौरान मंडी के लोगों को साथ भी मिल रहा है।

Web Title: Kangana Ranaut said I dont consume beef or any other kind of red meat