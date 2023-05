नई संसद के उद्घाटन पर कमल हासन ने पीएम मोदी से किया सवाल- इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को क्यों नहीं शामिल होना चाहिए?

Highlights नए संसद परिसर के उद्घाटन को लेकर विवाद जारी है। कई विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्षी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं।

नई दिल्ली: मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हासन ने शनिवार को नई संसद के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया और पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय गौरव का यह क्षण राजनीतिक रूप से विभाजनकारी हो गया है। मैं अपने पीएम से एक प्रश्न पूछता हूं कृपया देश को बताएं कि भारत की राष्ट्रपति को नई संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए?"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि भारत के राष्ट्रपति को राज्य के प्रमुख के रूप में इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रीय हित में मैंने भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने और उद्घाटन की योजना में विपक्षी दलों को शामिल नहीं करने पर अपनी असहमति रखते हुए नई संसद के उद्घाटन का जश्न मनाने का विकल्प चुना है।" नए संसद परिसर के उद्घाटन को लेकर विवाद जारी है।

In national interest, I choose to celebrate the inauguration of the new Parliament, while maintaining my dissent over not inviting the President of India and for not involving opposition parties in the planning of the inauguration: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan